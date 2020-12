Per aspera ad AstraZeneca. Perché Londra autorizza il vaccino mentre l'Ue aspetta ancora

Il Regno Unito ha dato il via libera al vaccino di Oxford, ma è solo un'autorizzazione temporanea. L'Agenzia europea del farmaco ci dice che da noi ne è prevista una "per l'immissione in commercio condizionata". Ancora in dubbio le tempistiche

Il Regno Unito ha dato il via libera all'uso del vaccino sviluppato dall'università di Oxford e Irbm di Pomezia e prodotto da AstraZeneca. L'autorizzazione, che raccomanda la somministrazione di due dosi con un intervallo tra le quattro e le 12 settimane, è arrivata dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra), l'agenzia del farmaco britannica. “Ora l'Nhs inizierà a mettere in atto i preparativi per il lancio del vaccino Oxford University/AstraZeneca”, si legge in una nota del governo britannico. La distribuzione inizierà oggi, in modo che si possa cominciare con le prime vaccinazioni lunedì 4 gennaio, ha detto Matt Hancock, il ministro della Sanità di Londra.

Pubblicità

Pubblicità