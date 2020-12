Il modello tedesco per la vaccinazione è superiore

L’Istituto Robert Koch è l’organizzazione del ministero della Salute tedesco che si occupa della crisi Covid-19 e ogni mattina pubblica sul suo sito l’aggiornamento del numero dei vaccinati in Germania, che raccoglie da tutti i centri sparsi nel paese grazie a una app sviluppata apposta. Ieri mattina erano 41.962, cinque volte il numero dei vaccinati in Italia, che per ora è 8.361 – ma in Italia a quanto è dato di sapere non si tratta di un numero che sarà aggiornato giorno per giorno. Agli inizi di novembre la Germania ha elaborato una “strategia nazionale per la vaccinazione” che si fondava su un principio semplice: non sappiamo ancora quando e come arriverà il vaccino, anzi i vaccini, ma sappiamo che arriveranno e occorre farsi trovare preparati. “E’ meglio avere tutti le strutture pronte in anticipo e aspettare il vaccino piuttosto che il contrario: avere il vaccino e non avere ancora le strutture pronte”, disse il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ai giornalisti mentre visitava un campo da calcio di Düsseldorf convertito in centro per le vaccinazioni. La disposizione era di essere pronti entro il 15 dicembre, ma alcuni Länder non hanno fatto in tempo e intendono continuare a creare nuovi centri anche in corso d’opera. La data imposta non era molto lontana dal 27 dicembre, che è stato il giorno d’inizio della campagna di vaccinazione di massa in tutta Europa. Il ministero della Salute tedesco prevede di somministrare settecentomila dosi di vaccino ogni settimana e di arrivare entro la fine di marzo a un numero compreso tra gli undici e i tredici milioni di vaccinati, e si aspetta che la campagna finirà nel 2022. Il governo tedesco lavora assieme a Pfizer-BioNTech per creare almeno altri due centri di produzione del vaccino. Anche il ministero della Salute italiano stima che entro la fine di marzo tredici milioni di italiani saranno vaccinati e prevede di recuperare terreno grazie al vaccino AstraZeneca che è molto più facile da trasportare e conservare e che però non sarà approvato prima di febbraio.

