Fidarsi dei vaccini

Chi si fida più dei vaccini? Sicuramente non i francesi, poco gli europei in generale e ancor meno gli europei dell’est. Secondo l’indagine condotta dal Wellcome Trust, organizzazione no-profit che ha raccolto le risposte di 140 mila persone provenienti da 140 paesi, in Francia, uno dei paesi europei in cui si stanno verificando focolai di morbillo, malattia quasi completamente debellata in occidente i cui casi sono aumentati del 30 per cento, una persona su tre dice che i vaccini non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.