Le parole di Berlusconi su Zelensky costringono Meloni a un patto con il Pd

Le tristi esternazioni del Cav. sul presidente ucraino, poi il pacifismo senza principi di Salvini. Il sostegno e l'atlantismo della premier sono rimasti isolati nella maggioranza. Si può sperare in un'opposizione che trovi un'unità politica indipendente dai ruoli in Parlamento

Le rinnovate e tristi esternazioni di Silvio Berlusconi contro Volodymyr Zelensky (“da premier non sarei mai andato dal presidente ucraino”) insieme alle manifestazioni di pacifismo senza princìpi di Matteo Salvini (per fortuna decrescenti) fino a oggi hanno avuto il solo effetto di far risaltare la coerenza occidentale di Giorgia Meloni, che peraltro ne aveva già dato prova anche quando era all’opposizione del governo di Mario Draghi.