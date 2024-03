A Roma inizia la kermesse “Libri Come”. Intervista a Marino Sinibaldi 

“Vorrei una manifestazione che non sia un’isola felice della letteratura, ma almeno una penisola, che si contamini con la realtà. E poi mi piacerebbe vedere lettori un po’ più curiosi e coraggiosi: uscite dalla vostra “comfort zone” letteraria, lasciate per qualche ora i vostri scrittori preferiti e seguite gli incontri con autori nuovi o poco conosciuti. Scoprite e sperimentate”. Marino Sinibaldi, ex direttore di Radio Tre, da anni è uno dei curatori di Libri Come, la manifestazione giunta alla XV edizione che si apre domani dall’Auditorium Parco della Musica, fino a domenica. La parola guida scelta per il 2024 è Umanità. “L’abbiamo decisa un anno fa, quando naturalmente era già scoppiata la guerra in Ucraina ma ancora c’era il conflitto in Medio Oriente. E’ una parola di straziante attualità, apparentemente semplice, in realtà complessa e impegnativa. La nostra capacità di restare umani è messa a dura prova dai conflitti che abbiamo di fronte davanti ai quali non sappiamo come reagire”, osserva Sinibaldi. Che poi spiega come il “restare umani” vuole porre l’accento anche sul confine sempre più labile nel rapporto tra uomo e macchine, e pensiamo soprattutto all’intelligenza artificiale, ma pure tra l’uomo e le altre specie animali del pianeta.

