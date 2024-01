L'Ancien Regime in testa: ecco ritornate le antiche cappellerie romane

L’inverno a Roma si annuncia tardivo e, peraltro, ostinatamente balbuziente nella linea freddo-caldo. A Gregorovius nelle sue Passeggiate per l’Italia non sfugge questo vantaggio climatico e ne coglie il lato attrattivo “Roma è durante l’inverno, un albergo di tutte le nazioni; i forestieri vi portano tutte le lingue e v’introducono tutte le letterature”. Eppure, esiste, soprattutto per i romani ben abituati a serie storiche miti salvo giubilei di neve, un ordinario vento di freddo pungente e di conseguenza la necessità di coprirsi anche tra gli ombrosi vicoli romani o nelle piazze larghe ed esposte. Ecco allora in questi giorni ritornare in auge l’Ancien Regime delle cappellerie romane che si dibattono tra il blasone della sigla “bottega storica” e l’olio di ricino della dimenticanza che i romani somministrano da sempre al loro passato più recente (a quello più antico lasciano il vantaggio pacificante della rovina). Prima che sia troppo caldo o purghe della dimenticanza, un possibile giro alla scoperta di alcune botteghe può partire da Porta Pia, a via Ancona per la precisione, e la Cappelleria Fulgor una bottega artigiana annunciata da un cappello con fiore e font anni 70 dove, oltre alla vendita, i cappelli venivano già dalla fondazione nel 1936 restaurati e tuttora, con strumenti artigianali in legno realizzati alla fine dell’800. Al banco c’è la Signora Lina Martin ma per anni i suoi genitori: il signor Dante, il cappellaio, e la signora Lidia, la guarnitrice.



