L'assemblea capitolina chiede lumi sui poteri di Roma. Parla Rampelli (FdI)

Il ddl sull’autonomia avanza, e la riforma per Roma Capitale? Oggi, intanto, è in programma una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sul tema, alla presenza di alcuni parlamentari appartenenti a diverse forze politiche. La presidente dem dell’assemblea, Svetlana Celli, dopo aver promosso la seduta, auspicando una grande partecipazione in nome del fatto “che Roma è motore” dell’intero paese, ha invitato a “tenere viva l’attenzione affinché possa ripartire in tempi brevi l’iter della riforma”. “Possiamo ripartire proprio dal testo che nella passata legislatura aveva trovato la convergenza politica”, ha detto Celli, sottolineando che la riforma non sarebbe “la rivendicazione di una parte politica rispetto a un’altra, ma un’azione che deve vederci uniti per il bene delle romane e dei romani”.

