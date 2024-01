La femminista Roberta Tatafiore e Roma, diario di un suicidio

Questa è storia di un suicidio. Di una fine, che ha origine a Foggia, nel sudario di sangue e di fuoco dei bombardamenti alleati, ma che poi si dipana nel ventre silenzioso di Roma. Lei è Roberta Tatafiore, che viene al mondo il 22 gennaio del 1943 mentre il mondo avvizzisce come tizzone di legno esposto all’uragano di cenere e fiamme. Personalità poliedrica, sociologa, scrittrice, acuta osservatrice della realtà sociale, femminista storica e libertaria di sinistra, è stata una delle prime a interessarsi non moralisticamente di prostituzione, pornografia, fine vita e di qualunque altro argomento la società abbia tentato di scansare in maniera sdegnata. Comprese le femministe, da cui prese le distanze negli anni ottanta, quando ebbe chiara la percezione della fine del patriarcato per come storicamente inteso e dell’emergente, insopportabile moralismo politicamente corretto che andava già allora impestando certa sinistra.

