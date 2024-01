Ground zero delle mostre: a Parigi e Londra si torna, da noi invece?

“Nel fine settimana mi piacerebbe andare a vedere una mostra”. “Sì, volentieri, ma quale?”. Forse mai come in questa stagione, da diversi anni a questa parte, il panorama artistico capitolino è mai stato così povero. Se ne accorgono prima di tutto i turisti che, quando spulciano i siti specializzati, non trovano nulla. Niente grandi mostre, nessuna esposizione da non perdere, nessuna opera che valga la pena del viaggio. Anche per questo, come dicono in molti, i turisti a Roma non tornano: ci vengono una volta, ammirano le ricchezze incommensurabili del patrimonio artistico di una delle città più belle del mondo, e non tornano più.

