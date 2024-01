Il compleanno a tema “Après Sky” dell'imprenditrice Antonella Rodriguez Boccanelli

Divertimento assicurato nel cuore di Prati tra prelibatezze raffinate e la musica di dj Alexita per la festa dell'imprenditrice

Se Roma non si è spostata a Cortina o a Gstaad, sono state queste ultime a farlo per una serata all’Emerlad’s, il salotto equatoriale nel cuore di Prati, dove in pochi minuti è arrivata la neve (finta) e un colorito gruppo di sciatori/scalda-salotti per il compleanno dell’imprenditrice Antonella Rodriguez Boccanelli.

Geniale l’invito: Après Sky, partito via WhatsApp con quasi 500 persone coinvolte e risposte piene d’affetto. Divertimento assicurato con il marito Andrea Formilli Fendi, la musica della dj Alexita, champagne, ostriche, caviale e altre prelibatezze molto apprezzate da Rosi Greco, in forma smagliante e inseparabile dai suoi due coinquilini: il cantante Lorenzo Licitra e l’attore Gabriele Rossi. Total red per Benedetta Lignani Marchesani, total black per Ursula Seelenbacher, indimenticabili i doposci leopardati di Paola Spinetti, “un po’ Savana, un po’ Donna Imma”, chicchissime Diamara Parodi Delfino, Ludovica Andreoni e Francesca Valtorta. Alba Parietti e Januaria Piromallo non c’erano, ma hanno ammirato via chat la torta a forma di montagna più fotografata di Alessandro Preziosi, arrivato sul finale. Gin tonic con Pappi Corsicato, Milena Stojkovic e Margi Fimiani con una felpa con la scritta Roccaraso per ricordarci che, comunque, siamo pur sempre a Roma.