Ma sul serio chiuderà l'officina Pasolini ?  

“Si confermo: se si rispetta l’accordo che firmai l’ Officina Pasolini non chiuderà”, dice al Foglio Nicola Zingaretti. Il soccorso ad Antonio Tajani arriva inaspettato dall’ex segretario del Pd ed ex presidente della Regione Lazio. Il ministro degli Esteri è finito in questi giorni in mezzo a una dura polemica. Studenti e studentesse del laboratorio di teatro, canzone e multimediale che sorge nel complesso ex Civis, a un passo dal ministero, accusano la Farnesina di voler sbaraccare laboratorio e studenti. Daniele Silvestri, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Ferzan Ozpetek, Frankie hi-nrg... La lista di cantanti, attori e registi che hanno firmato contro il presunto sgombero dell’Officina diretta da Tosca si allunga ogni giorno. Una polemica alla quale non si è sottratto anche il segretario del Pd di Roma Enzo Foschi: “Lascia davvero stupiti che le auto blu dei politici vengano prima di una scuola e di uno studentato”.

