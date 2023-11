Governo e Campidoglio si affrontano a distanza sul dilagare dei tavolini da bar

C’era una volta il tavolino esterno del bar "benedetto" dal Covid (nel senso dell’allentamento delle maglie anti-sconfinamento causa pandemia). Erano anzi stati salutati come una liberazione, nell’insofferenza da zona gialla, gli strapuntini, le sedie, le panche, il desco da marciapiede del bistrot. Ma l’emergenza è finita da tempo, e in città, dal centro alla periferia, dilagano oltre ogni limite i dehors, oggi anche dehors della discordia tra governo e Campidoglio, con contorno di protesta dei comitati di quartiere che sabato manifesteranno in Piazza Mastai al grido di “no all’iperturismo”. Il partito della premier Giorgia Meloni, però, ha portato in Parlamento, attraverso il ddl Concorrenza, la proroga di un anno delle occupazioni di suolo pubblico concesse durante l’emergenza Covid (dal Senato il provvedimento deve ora passare al vaglio della Camera), proprio mentre il Campidoglio predisponeva il nuovo regolamento per lo spazio pubblico per le attività di somministrazione di cibo e bevande, messo a punto dal dipartimento Commercio, con previsione di un taglio consistente per gli spazi esterni. E ieri il sindaco Roberto Gualtieri sottolineava il disappunto: “Non condividiamo la nuova proroga adottata da parte del governo per maggiori occupazioni di suolo pubblico destinate ai tavolini di bar e ristoranti, la disciplina Covid è terminata a marzo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE