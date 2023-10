“Riad sponsor dell'As Roma? Nessun effetto sullo stadio”. Parla Veloccia 

“Io mi occupo della parte urbanistica, dello stadio, e su questo vado avanti, non credo che la storia dello sponsor avrà un’influenza diretta sul progetto”. Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del comune di Roma, che segue con grande attenzione il dossier del nuovo stadio giallorosso a Pietralata, commenta con il Foglio la notizia del giorno: l’As Roma avrà un nuovo sponsor, Riyad Season, evento d’intrattenimento sportivo che dal 2019 si svolge in Arabia saudita. Una partneship commerciale che ha un effetto imbarazzante: Riad è la principale avversaria della capitale per la corsa all’Expo 2030. Voto del Bie previsto a Parigi a metà novembre. In Campidoglio si registrano malumori, ma Veloccia smentisce che questa cosa possa in qualche modo interferire con il dossier che intanto è quasi arrivato alla fine della fase del dibattito pubblico. “Come amministrazione – dice l’assessore – abbiamo rispettato la tabella di marcia. Adesso sta alla società consegnare il progetto definitivo che dovrà superare le criticità emerse su mobilità e traffico”. Anche attraverso i tavoli tecnici con la Roma, si lavora alle possibili soluzioni. “Il dipartimento Mobilità – spiega Veloccia – ha fornito alla società la matrice con le provenienze dei tifosi dalle varie parti della città”.

