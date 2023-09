Gualtieri a Skopje a caccia di voti per l'Expo 2030. Ultimi tre mesi per provare a battere Riad

Che ci fa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Skopje, capitale della Macedonia del Nord? Campagna elettorale. Se non state ridendo, tranquilli, non è una barzelletta. Ieri il primo cittadino capitolino era in effetti in Macedonia. Sulla carta, per incontrare la sindaca Danela Arsovska in vista di future collaborazione universitarie. In pratica, il sindaco faceva campagna elettorale per la candidatura di Roma all’Expo del 2030. La Macedonia del Nord, insieme a Trinidad Tobago, è entrata a far parte del Bureau international des expositions (Bie), l’organismo con sede a Parigi che, tra le diverse candidature, sceglie, un voto per ognuna delle 181 nazioni aderenti, la città che ospiterà l’esposizione universale. Roma se la deve vedere con la saudita Riad. Una sfida in salita, ma che il governo Meloni, il sindaco e il comitato promotore sperano ancora di poter ribaltare. Insomma quelli dei nuovi aderenti, sono voti a cui dare la caccia. E in fretta. Ecco dunque Gualtieri a Skopje.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE