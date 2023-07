Gli Stati Uniti "accolgono favorevolmente" la candidatura dell'Italia per Expo 2030

Nel comunicato congiunto dopo l'incontro tra Biden e Meloni c'è l'endorsement nei confronti dell'Italia, in corsa per ospitare il grande evento a Roma. Ma la stessa formula era stata usata anche per Ryad

"Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente l'offerta presentata dall'Italia per ospitare Expo 2030, riconoscendo l'opportunità di usare Expo come una piattaforma inclusiva per per trovare soluzioni a problemi comuni". E' un breve passaggio del comunicato congiunto diffuso da governo italiano e governo americano dopo la visita e l'incontro di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Una specie di endorsement che l'amministrazione Biden offre a Roma, impegnata in questa partita diplomatica. Anche se la stessa formula era stata usata nel luglio 2022, quando Biden era andato in visita in Arabia Saudita.

Roma ha presentato la sua candidatura e per l'organizzazione dell'Expo dovrà competere proprio con Ryad, capitale dell'Arabia Saudita, che con il suo softpower geopolitico parte molto favorita per la scelta finale, che è in capo al board di Expo. Proprio gli ufficiali di Expo avevano fatto visita alla capitale ad aprile. Mentre nel suo viaggio di fine giugno Meloni aveva parlato del dossier anche con il presidente francese Emmanuel Macron.