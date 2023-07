Gualtieri alza la testa sul termovalorizzatore, ma c'è fuoco amico sotto la cenere

La buona notizia, per il sindaco Roberto Gualtieri e anche per la città, è che il Tar ieri ha respinto, perché “destituiti di fondamento”, i ricorsi contro il termovalorizzatore che il sindaco ha fortemente voluto e che da giorni, alla conferenza stampa pro-impianto organizzata da Italia Viva e al premio Pimby Green con Chicco Testa, ha difeso con un piglio e un’energia mostrate di rado dal primo cittadino. “Stiamo seguendo la tabella di marcia”, ha detto Gualtieri, “il termovalorizzatore si farà e sarà operativo nel 2026”. E forse la giornata pro-valorizzatore, con stop via Tar ai mugugni (a livello nazionale a lungo presenti nella maggioranza dem schleiniana, poi compattatasi in un atteggiamento per così dire diplomatico rispetto a un tema divisivo), può essere l’occasione per un rilancio di una sindacatura tuttora alle prese con piccoli ma persistenti intoppi provenienti dall’interno della stessa ex lista Gualtieri: e prima si chiedeva al sindaco di coinvolgere di più gli eletti, e poi di non ascoltare solo gli assessori, e prima ancora, cioè nell’autunno scorso, gli esponenti eletti con la civica, a un certo punto, non hanno partecipato ai lavori dell’Aula per “motivi politici” (che avevano a che fare con la mancata convocazione a una riunione sul bilancio previsionale).

