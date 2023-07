In acqua straniera, la mia ombra: Ingeborg Bachmann a Roma

Quei marmi, come rifugio dell’anima. In ogni verso, in ogni sua riga di prosa c’è il senso di uno smarrimento, di una deriva così centrata da trascendere ogni singola barriera e da rendersi fascio di luce e di ombra. In questo tramonto, poco lontano da via Giulia, tra petali cremisi di ultime speranze, la poetessa Ingeborg Bachmann contempla ciò che è stato. Ha già vissuto a Roma, lungamente. Negli anni cinquanta. Corrispondente d’eccezione per giornali tedeschi e per la radio di Brema. Appassionata e disincantata al tempo stesso cantrice di questa città, mutila e spiritualmente ancora aperta, annerita dalla foschia della guerra. Con analitica dovizia, passa in rassegna gli eventi e gli avvenimenti più rilevanti. Rilevanti, sia ben inteso, per la sua cristallina sensibilità. La cronaca nera che già in quei proto-albori della società dello spettacolo impestava e squassava le viscere del popolino, col delitto Montesi e la salma annegata, così plastica, così armonica, fotografata sulla sabbia di Torvaianica, in un gemellaggio postumo con la posa funebre di Sylvia Plath. Il corpo proteso in avanti, le gambe parallele, quasi marziali, e la girandola stordente delle indagini, i nomi illustri e altisonanti caduti dentro e poi di volta in volta usciti. Il caldo, rarefatto, la linea azzurra d’orizzonte, e le dune di macchia mediterranea in uno spazio malarico, due uomini fissano un piccolo crocifisso malmesso, di canne intrecciate, infisso nel ventre ocra della sabbia. “L’aria è afosa, /schiuma la luce di acidi e fermenti, / grava sulla palude nero il velo di zanzare”. L’orgia carnografica di nomi rutilanti, caleidoscopio di esistenze irrisolte che nel caos cercano la propria conformazione e la propria icona traslucida. Politica, narcisismo, figli di una Roma bene, sessualità deviate e sadiane, la spiaggia, sempre, con i suoi ricordi di risacca e di brezza profumata di salsedine e una nobiltà falsata che pure, nella giovanissima Repubblica, ancora lasciava vanto del proprio passaggio. La Roma della Bachmann è un perenne carnevale dei sensi e della miseria, della grandezza e di una quiete irrisolta. Caotica, vociante, frizzante, colma di gelidi silenzi, questa Roma, su cui lo sguardo della poetessa si appunta con divertita ed emozionante partecipazione, è un laboratorio di osservazione, un campo largo che si apre sull’Italia intera e sull’Europa.

