Il compleanno di Pistoletto al St. Regis con Kapoor, ma è la festa di Iacurci a essere Vitale 

Chiostro del Bramante – fino alla sua Biella e poi con Colors and Light: The latest works con la Galleria Continua nelle otto sedi in giro per il mondo. Da San Gimignano a Cuba per tornare ancora a Roma, con cena esclusiva al St. Regis organizzata da Giuseppe De Martino, il direttore d’hotel che tutti vorrebbero. Troviamo Lorenzo Fiaschi, Anish Kapoor, Leandro Erlich e Arcangelo Sassolino, tutti a letto presto perché il giorno dopo li aspetta il Papa. Pistoletto, invece, resta raccontando aneddoti sui Quadri Specchianti e il suo Infinito, che a quanto pare esiste e ne conosce solo lui il segreto visti i risultati. Grazie a Miriam Lee Masciarelli, festeggiamo l’Art Project al Castello di Semivicoli di Agostino Iacurci che si aggiunge a quelli di Job Smeets e Marcantonio. Vite, la sua stele totemica, è un inno alla bellezza e alla metamorfosi, molto apprezzata anche da Paride Vitale, super star con Victoria Cabello di Viaggi Pazzeschi, il programma rivelazione dell’anno di cui siamo davvero in tanti ad aspettare la seconda stagione.

