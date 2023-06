Evocare l'uragano, il filosofo incandescente Andrea Emo e Roma

Le lezioni con Gentile alla Sapienza, l’amicizia con Alberto Savinio e l’amore per la speculazione filosofica, senza che però i suoi pensieri vengano mai pubblicati. Il suo rapporto con la Capitale non fu solo esistenziale, ma metafisico

Lo slancio turrito di un chiarore fiabesco si irradia verso il cielo azzurro, a sottolineare la forma del palazzo incuneato dentro via dei Vecchiarelli: è palazzo Emo Capodilista, così rinominato dopo che i patrizi veneti lo ebbero acquistato ai primi del novecento, per farlo poi restaurare a metà degli anni cinquanta. Già palazzo Vecchiarelli, abitazione di cardinali e nobili romani, il palazzo fu rifugio capitolino e paradiso in margine di Andrea Emo, il filosofo appartato i cui pensieri incandescenti vennero alla luce solo dopo la sua morte. Andrea Emo fu discendente di una famiglia che già nel nome, Emo Capodilista, sintetizzava due rami della storia veneta, i Capodilista che a Padova hanno lasciato importante segno visibile nei Musei Civici agli Eremitani e nel palazzo di famiglia, e gli Emo che a Venezia segnavano la diretta discendenza con vescovi e ammiragli che particolarmente si erano distinti per riaffermare il dominio della Serenissima.