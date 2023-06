L'arrivo di Tom Cruise, i Nastri d'Argento e al bagno degli uomini con la Buy 

La folla paralizza la Capitale rendendo la quotidianità di chi la vive una “Mission Impossible”. Ancor più durante le visite dell'attore americano, passato da Palazzo Chigi per incontrare Meloni, prima della première all’Auditorium Conciliazione con Flavia Vento e il party sulla terrazza Caffarelli

Hanno chiuso Alta Roma e ci chiediamo se negli ultimi tredici anni -oltre agli addetti ai lavori- qualcuno se ne sia mai accorto. Ci accorgiamo (eccome!) del bagno di folla per Tom Cruise, perché tra piazza di Spagna, Palazzo Chigi con Giorgia premier prima della première, l’Auditorium Conciliazione con Flavia Vento e il party sulla terrazza Caffarelli, paralizza la Capitale rendendo la quotidianità di chi la vive una “Mission Impossible”. Lui non se ne accorge e ricorda che “combatte per il grande schermo”, poi ascoltato dalla sottosegretaria Bergonzoni che assicura “20 milioni euro per promuovere le sale”. Gran festa per i Nastri d’Argento tra il palazzo Reale di Napoli e il museo Maxxi con Marco Bellocchio, Luisa Ranieri e Massimiliano Caiazzo. La più simpatica resta Margherita Buy che la ritroviamo al bagno degli uomini, “perché quello delle donne è al secondo piano, ho i tacchi e non ce la faccio”. Con la Cinquina del Premio Strega 2023 scappiamo a Berlino e nello splendido palazzo sul Tiergarten restaurato dall’architetto romano Vittorio De Feo, si festeggiano anche i 20 anni dalla sua riapertura. Nel cortile, ci racconta l’ambasciatore Armando Varricchio, si facevano – udite, udite! – dei rave party: peccato davvero non esserci stati.