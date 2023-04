Un secolo di Cristina Campo

“L’attenzione è il solo cammino verso l’inesprimibile, la sola strada al mistero”. Risalendo lungo il costato dell’Aventino, fino al quadrato di edifici liberty conosciuto come piazza Sant’Anselmo, è inevitabile pensare a quanto Cristina Campo scrisse in “Attenzione e poesia”. E nel contrasto tra una Roma brulicante, dimentica di ogni attenzione, e questo verdeggiante sentiero di fiaba, ribolle il ricordo della lucente intensità di una figura, ‘trappista della perfezione’ come ebbe a definirla Guido Ceronetti, che non fu contro la realtà, ma solo contro il gramo spirito del tempo. “Eppure amo il mio tempo perché è il tempo in cui tutto vien meno ed è forse, proprio per questo, il vero tempo della fiaba”. Il 29 aprile ricorrono esattamente cento anni dalla sua nascita.

