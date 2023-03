Cent'anni di Cristina Campo, vestale discreta della letteratura

“Con lieve cuore, con lievi mani, la vita prendere, la vita lasciare”, è la meraviglia di Cristina Campo, pseudonimo (il preferito fra i molti che usò) di Vittoria Guerrini. Una delle voci più alte del novecento, si dice oggi di lei. Tessitrice d’inesprimibile, secondo Guido Ceronetti. “Ti insegnerò, mia anima, / questo passo d’addio”. Bolognese, classe 1923, uno sguardo lungo e ipnotico. “Ora tutta la vita è nel mio sguardo”. E’ morta nel 1977, aveva 53 anni. Ad aprile ricorre il centenario della sua nascita. “E’ tutta la lunga scala / è da ricominciare”. Vestale della letteratura, in punta di piedi. “Devota come un ramo / curvato da molte nevi / allegra come falò / per colline d’oblio”. Una persona che spaziava negli interessi e nella conoscenza, che poteva apparire perfino contraddittoria nelle passioni. “Luce tra due piogge”. Poetessa, scrittrice e traduttrice, soprattutto di autori in lingua inglese. Stava dietro al testo, dietro al colore e al suono della parola, alla quale dedicava una costante e totale attenzione. Si prendeva una cura certosina dei testi altrui, traducendo, spiegando suggerendo, illuminando. “Muta, affilavo il cuore / al taglio di impensabili aquiloni”. Il suo primo libro di poesie, “Passo d’addio”, è del 1956, per l’editore Scheiwiller. “Quante volte / raccoglieremo la nostra vita / nella pietà di un verso”.

