Ottanta poetesse per Cristina Campo, al Teatro Basilica

“Inutile, del resto, implorare il silenzio degli sciocchi: è già ottenuto, quando si scrive in un modo che li tiene, come una lunga invisibile lancia, lontani”. In questa frase di Guido Ceronetti c’è il senso più vero del perché il mondo culturale e quello istituzionale abbiano preferito dimenticare per via la lezione della gioia e della bellezza di cui Cristina Campo, di cui ricorre il prossimo 29 aprile il centenario della nascita, e su cui avremo modo di tornare, fu massima e appartata Vestale. Troppo raffinata, cantrice d’infinito in bianca maglia d’ortiche, troppo imperdonabile per lo sciocco chiacchiericcio dell’oggi. Persi dietro chimere d’asfalto e di impegno sociale, già liquidato da Nicolás Gómez Dávila “impegno civile? Roba da prostitute”, gli intellettualini del contingente trascolorano nel senso ultimo della loro inconsistenza, mentre alcuni, alcuni che definiremo “amici postumi di Cristina Campo” , ricorrendo alla meravigliosa definizione già usata da Alessandro Spina, sanno trarre lezione dalla poetica della “filatrice d’inesprimibile”, nata Vittoria Guerrini, a Bologna, il 29 aprile del 1923 e vissuta a Firenze e, per larga parte della propria esistenza, a Roma.

