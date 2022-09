Da Elodie a Elio Germano, Roma al Festival di Venezia

Alla 79esima Mostra del cinema i cittadini della Capitale colonizzano il Lido. La cantante arriva sul red carpet con un abito nero attillato direttamente dal Quartaccio, mentre l'attore sfila insieme a Gianni Amelio per Il signore delle formiche

Si riaprono le danze, anche se nessuno le ha mai chiuse, con romani impazziti un po’ ovunque, più fuori che dentro la Capitale, complice quella voglia (in)spiegabile di fare qualcosa a tutti i costi. Alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in città come al Lido, si parla romano ovunque.

Elodie, dal Quartaccio, dove è nata e cresciuta, arriva sul red carpet stregando tutti con un abito nero attillatissimo di Valentino, e non è da meno la coppia Luca Argentero e Cristina Marino, in Armani. Elio Germano e Luigi Lo Cascio arrivano con Gianni Amelio per Il signore delle formiche, anche se qui al Lido le uniche a farla da signore sono le zanzare.

Alcune feste sono persino più brutte dei film o degli attori che promuovono, ma per fortuna c’è Toilet Paper a far divertire con una serata coloratissima in cui a ogni ospite è stato chiesto di arrivare in pigiama. Splendido il wrap dress inventato e sfoggiato da Diane von Fürstenberg ai suoi Dvf awards. Tra le premiate, Christine Lagarde e l’attivista per il clima Hindou Oumarou Ibrahim. Poi, tutti al buffet, preso d’assalto anche da Hillary Clinton, che fa la fila per un bis di mozzarella, necessaria, a quanto pare, per essere in charge.