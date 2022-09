A Venezia ci sono sprazzi di machismo d'antan nell'ondata gender fluid

Maschi irlandesi. Due. In patria, l’immaginaria isola di Inisherin – “Il maschio irlandese in patria e all’estero” era un libro di Joseph O’Connor, grande e spassoso scrittore come Martin McDonagh, regista e sceneggiatore. Maschi sporchi. Rudi. Collerici. Vendicativi. Bevitori di birra scura. Cappotti pesanti e scarpe infangate. Cocciuti, si tagliano un dito per scommessa. No gender fluid, neppure un’ombra, né una vaga tentazione. Dopo tanti giorni a Venezia, due maschi che fanno i maschi sono un bel vedere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE