Ci vuole coraggio, oggi, per cominciare la Mostra con un film su una nube tossica

"Le mascherine, le mascherine, ricordatevi le mascherine!” Ci vuole un certo coraggio – o non sarà un esorcismo? – per cominciare la Mostra di Venezia risorta agli affollamenti pre pandemia con un film su una nube tossica. Per la cronaca: i protagonisti del film obbediscono, agli spettatori in sala la mascherina è solo raccomandata, e la portano in pochi (fungono da disinfettante le code sotto il sole di mezzogiorno, quando le apposite macchinette non riescono a leggere i QR dei biglietti).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE