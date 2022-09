"Sono in un territorio di nessuno". Parla Alejandro González Iñárritu

"Trovavo importante poter riflettere sulla mia vita e dare un senso a quello che ho fatto. È per questo che il film Bardo non segue una struttura logica, ma è veramente un’esperienza onirica"

Venezia. “Il 1° settembre del 2001 - spiega il regista e sceneggiatore Premio Oscar Alejandro González Iñárritu – con la mia famiglia decidemmo di lasciare il Messico per andare a vivere a Los Angeles. Per un anno quell’assenza mi ha rincorso ogni giorno. Il Messico è diventato così uno stato mentale e le storie che racconto nel mio nuovo film, interpretano questa assenza". Il film a cui si riferisce - e con cui concorre al Leone d’Oro in questa 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia appena iniziata – è Bardo, La cronaca falsa di alcune verità. “Questo film non arriva certo a caso, come non è un caso che lo presenti qui a Venezia proprio il 1° settembre. Sono alla vigilia dei 60 anni, sono portato a riflettere e pronto ad accettare cambiamenti e altri scombussolamenti, ma con un’energia diversa. Mi ha aiutato molto un monaco vietnamita con la meditazione, dando così origine a qualcosa di liberatorio”.