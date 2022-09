A Venezia, Iñárritu presenta “Bardo”. Ma non ne sentivamo troppo il bisogno

Gli indizi erano poco rassicuranti: “È il suo film più personale”. L’etichetta stava appiccicata a “Bardo”, l’ultimo lavoro di Alejandro González Iñárritu, messicano di successo a Hollywood con Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro. “Burrito pack”, si usava dire in epoche meno suscettibili, a imitazione del “Rat Pack”, il clan intorno a Frank Sinatra. Hanno messo insieme un bel po’ di premi, hanno girato tanti film belli, a Iñárritu dobbiamo lo strepitoso “Birdman” con Michael Keaton. Sottotitolo “L’imprevedibile virtù dell’ignoranza”: un film che già ricamava – un punto di allegria e uno di malinconia – sulla vita degli attori, la regia, i dispetti dei critici. Per gli Oscar in casa non ha più posto, ne ha uno extra per l’installazione “Carne y Arena” che collocava lo spettatore tra gli immigrati clandestini, inseguiti dagli elicotteri e dai cani poliziotto. La vita è crudele, gli anni passano, prima o poi viene il momento del film “più personale”.

