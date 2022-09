I film sugli artisti non funzionano mai. L'ultimo di Gianni Amelio lo conferma

Scrive Screen International – fidatevi, è un’autorità e si basa sui dati Anec, Associazione nazionale esercenti cinema – che gli spettatori nelle sale italiane scenderanno quest’anno del 55 per cento rispetto al 2019 pre-pandemia. In cifre: 45 milioni invece di 100. In soldi, 320 milioni di euro contro i 640 dell’ultimo anno buono. Questa l’orribile verità, combattuta con convegni e strategie di marketing (anche combinati: convegni sulle novità del marketing).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE