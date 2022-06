Roma pulita entro domenica. La scommessa del Campidoglio (dopo il rogo di Malagrotta)

Ama sta procedendo in questi giorni con turni di raccolta straordinaria per recuperare. In seguito all'incendio c'erano da smaltire 2.500 tonnellate di rifiuti:

In Campidoglio c’è un cauto ottimismo. La deadline l’ha fissata l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi: entro domenica la situazione dei rifiuti in città dovrebbe tornare alla normalità. Dopo l’incendio di Malagrotta, con i due Tmb presenti all’interno fuori uso, il Campidoglio è corso ai ripari. Sono stati trovati degli sbocchi temporanei in diversi impianti regionali per sostituire la capacità di trattamento del Tmb2, l’impianto ridotto in cenere dal rogo. Ma fino a quando, lunedì sera, non ha riaperto il Tmb1, quello scampato alle fiamme, in strada, intorno ai cassonetti, si sono cumulate 2.500 tonnellate di rifiuti. Ama sta procedendo con turni di raccolta straordinaria per recuperare. In Campidoglio le riunioni operative con la municipalizzata si susseguono.