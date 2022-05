Destra all'attacco: "Da Zingaretti 120 mila euro di consulenze al candidato sindaco del Pd a Rieti"

Interrogazione dei consiglieri Colosimo, Simeone, Tripodi contro il governatore del Lazio. Nel mirino le consulenze al dem Simone Petrangeli "per la salvaguardia, la valorizzazione ed il potenziamento del tessuto socio-culturale del territorio reatino"

"Quali risultati ha prodotto, per la provincia di Rieti, l’attività di consulenza assegnata al dott. Simone Petrangeli?". Se lo chiede il centrodestra laziale che domani presenterà in Regione un'interrogazione rivolta al presidente Nicola Zingaretti.

Sotto la lente d'ingradimento, nella richiesta firmata dai consiglieri d'opposizione Chiara Colosimo (FdI) Giuseppe Simeone (FI) Orlando Tripodi (Lega) le consulenze di Simone Petrangeli, in corsa con il centrosinistra per la carica di sindaco a Rieti. La stessa che aveva già ricoperto fino al 2017. E dove prima ancora era stato consigliere comunale dal 2002 al 2012. Ma nel frattempo: "Dai due incarichi ricevuti dalla regione Lazio - si legge nel testo dell'interrogazione - il candidato sindaco di Rieti ha ricevuto ben 120.000,00 euro per le prestazioni eseguite".



Ed è proprio questo che ha spinto il centrodestra regionale a indagare sulla natura del rapporto tra Petrangeli e la regione Lazio, soprattutto a ridosso del voto amministrativo di giugno, con l'obiettivo di "sapere quali risultati ha prodotto, per la provincia di Rieti, l’attività di consulenza inerente la salvaguardia, la valorizzazione ed il potenziamento del tessuto socio-culturale del territorio reatino assegnata al dott. Simone Petrangeli, ritenuto, dal Presidente della regione, in possesso di specifici requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico stesso, nonché di elevate e comprovate competenze specialistiche nelle materie oggetto della consulenza".

Il centrodestra del Lazio insomma si chiede e chiede allo stesso Zingaretti se non si sia di fronte a un caso di gestione opaca delle risorse pubbliche. Tant'è che sul documento, si legge anche: "Siamo certi, infine, che anche nella città di Rieti, soprattutto in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali, l’attività amministrativa del consulente sarà indirizzata a combattere le ingiustizie, l'interesse personale e il clientelismo".

Domani intanto a Rieti arriva il segretario del Pd Enrico Letta per sostenere la candidatura di Petrangeli. Curiose coincidenze.