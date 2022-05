Il Pd è convinto: ci sarà un'intesa col M5s sul termovalorizzatore

Si lavora sulle sfumature e sui ma anche. Sotto la cenere dei rifiuti da inviare al termovalorizzatore ardono le prove di intesa fra M5s e Pd. Dal Nazareno sono fiduciosi: c’è tempo per trovare un compromesso sull’impianto che dovrà nascere a Roma. “L’importante – dicono – è non farne una battaglia di bandiera”. Ed in effetti il decreto Aiuti – il provvedimento che contiene la norma sul termovalorizzatore capitolino che ha portato all’astensione grillina dieci giorni fa in consiglio dei ministri – non arriverà alle Camere prima di fine giugno. Forse anche inizio luglio. Insomma, per ridurre la frattura scomposta che divide il Pd e il governo dal M5s ci sono senz’altro i margini temporali. Le interlocuzioni politiche, per dirla alla Giuseppe Conte, sono già cominciate. A tutti i livelli. A cercare di persuadere il sindaco Roberto Gualtieri a cambiare tipologia di impianto su cui puntare ci sta pensando Roberta Lombardi, l’assessora alla Transizione ecologica che in Lazio governa insieme a Nicola Zingaretti. Ma il tema è stato al centro anche dell’incontro di due giorni fa tra Giuseppe Conte ed Enrico Letta.



Per adesso la linea del presidente grillino è semplice: se il testo è quello uscito dal Cdm non possiamo votarlo, per questo il governo non deve porre la fiducia. L’esecutivo potrebbe scegliere questa strada per una ragione tecnica: evitare l’assalto alla diligenza dei parlamentari su un provvedimento che vale 14 miliardi. Ma la scelta avrebbe l’effetto di bloccare la possibilità di emendare anche la parte che riguarda il termovalorizzatore. Ma è proprio nelle modifiche alla norma che si gioca la speranza di trovare un’intesa.



