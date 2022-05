I termovalorizzatori sono un problema per gli ecologisti solo in Italia

In Europa buona parte dei paesi che puntano sugli impianti di termovalorizzazione hanno forze politiche ecologiste rilevanti, spesso in posizioni di governo. Una mappa per capire che gli inceneritori sono un tabù soltanto in Italia

Il no del M5s non fermerà il progetto, della giunta Gualtieri, di costruzione del termovalorizzatore a Roma. Si farà anche nonostante le polemiche della fronda vetero-ecologista: Cinque Stelle in testa, Legambiente e sindacati dietro. L’ambientalismo all’italiana è da anni che si è discostato dall’ambientalismo “all’europea”, è rimasto una nicchia piena di no e vuota di voti, mentre altrove, in Europa, i partiti verdi arrivano non solo a sedersi in Parlamento, ma vanno pure al governo. In Italia i termovalorizzatori sono “in palese contrasto con l’indirizzo politico del Governo, dal momento che la tutela ambientale è una delle priorità del Pnrr”, come ricorda il deputato grillino Francesco Silvestri. In Germania invece, dove i Grunen sono il terzo partito più votato, i termovalorizzatori sono 96, quasi il triplo di quelli attivi in Italia.