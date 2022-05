A Roma il termovalorizzatore serve (anche) per i cinghiali

Prima era principalmente una questione di decoro urbano ora è diventata una questione di sicurezza. L’ultima sortita è avvenuta il primo maggio: alla Balduina, una donna è stata aggredita da ben otto cinghiali, due di grosse dimensioni e sei cuccioli, i medici le hanno dato tre giorni di prognosi. Due settimane fa, invece, un’altra donna in via Igea, zona residenziale di Roma nord, ha dovuto affrontare una famiglia di cinghiali, cavandosela per fortuna solo con un enorme spavento. Addirittura, i residenti di Balduina, Trionfale, Monte Mario, Ottavia e Camilluccia – le zone maggiormente colpite perché vicine alla riserva naturale dell’Insugherata che è il luogo dove i cinghiali proliferano – hanno deciso di imporsi il coprifuoco: tutti a casa alle 20:30 (neanche il Covid era arrivato a tanto).

