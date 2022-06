Incendio a Malagrotta: una parte di Roma diventa zona rossa. Ecco l'ordinanza del sindaco

Gualtieri ha emanato stamattina il documento che contiene l'elenco delle vie colpite dagli effetti dell'incendio: per preacuzione qui sono sospese le attività educative, vietata la consumazione di alimenti prodotti nella zona. L'amministrazione raccomanda inoltre di stare a casa e chiudere le finestre

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha emanato stamattina il documento che contiene l'elenco delle vie colpite dagli effetti dell'incendio a Malagrotta: per preacuzione qui sono sospese le attività educative, vietata la consumazione di alimenti prodotti nella zona. L'amministrazione raccomanda inoltre di stare a casa e chiudere le finestre

Ieri sera, nell'impianto Tmb2 di Malagrotta, che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti è scoppiato un grande incendio le cui cause non sono state ancora chiarite. Nel frattempo l'Arpa è a la lavoro per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria: i primi risultati sono attesi per domani.

“L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno signficativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate - ha dichiarato dopo l'incidente il primo cittadino Gualtieri



