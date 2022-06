Roma, incendio al Tmb di Malagrotta. Gualtieri: "Ora la città è in emergenza"

Brucia l'impianto che tratta i rifiuti della Capitale. La Asl ai romani: chiudete le finestre. Il sindaco: "Ci saranno ripercussioni nella raccolta"

Incendio in un capannone a Malagrotta, la discarica che si trova nella zona ovest di Roma. Una nuvola altissima di fumo si è levata da terra e si vede dall'aeroporto di Fiumicino. L'Asl lancia un appello ai romani che abitano in quel quadrante: "Chiudete le finestre". L'incendio sembra non aver causato problemi ai voli in arrivo e in partenza dallo scalo della capitale.

L’incendio ha aggredito il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti. L’assessore Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria. “L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno signficativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate - dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti di trattamento e sui successivi sbocchi. Già domani mattina si riunirà la cabina di regia con Ama e gli operatori che hanno contratti in essere diretti e indiretti con l’azienda di Roma. Metteremo tutto il nostro impegno per affrontare questa grave emergenza. Ringrazio le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la polizia locale e i volontari della protezione civile per il loro prezioso lavoro”, conclude il sindaco.

Il Tmb1 dovrebbe funzionare regolarmente, i danno principali coinvolgono il tmb2. In particolare si è danneggiata una vasca di stoccaggio del combustibile solido, cioè il problema riguarda le balle che poi partono per i termovalorizzatori. Le fiamme sono partite dal rigassificatore, inutilizzato.