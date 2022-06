Gualtieri ha scelto: ecco il nuovo cda di Ama. L'ad sarà Daniele Pace di Invitalia.

Mentre la Capitale e il Campidoglio sono ancora alle prese con l’incendio del gassificatore e del Tmb2 di Malagrotta - con parametri ambientali da monitorare e nuovi sbocchi per i rifiuti da trovare - il sindaco Roberto Gualtieri ha scelto il nuovo consiglio d’amministrazione di Ama. Esce l’amministratore unico Angelo Piazza, avvocato ed ex ministro del governo D’Alema che aveva traghettato l’azienda nei primi mesi dell l’amministrazione, al suo posto un cda a cinque. A presiederlo e guidarlo come amministratore delegato sarà Daniele Pace, ad e presidente di Invitalia Partecipazioni, l’azienda del gruppo Invitalia che si occupa della dismissioni delle partecipazioni non strategiche del gruppo .Pace manterrà entrambi gli incarichi e per questo lavorerà per Ama a titolo gratuito. “In questo modo - ha spiegato nel corso di una seduta congiunta delle commissioni capitoline Bilancio e Ambiente Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco - questo cda costerà meno rispetto al massimale”.

