Boom boom D'Amato, l'assessore che ogni tanto la spara grossa

L’ultima: le cure a pagamento per No vax, poi la retromarcia. “La mia era una provocazione". Vizi e virtù del campione del sistema Lazio

Quando l’Italia si è accorta di lui, sembrava un Gallera che ce l’aveva fatta. In Lombardia il suo omologo sparava gaffe e petardi fino a farsi dimissionare, mentre lui no. Era il fulgido esempio di un assessore regionale alla Sanità de sinistra che in piena pandemia parlava poco e non sbagliava un colpo. Pugno duro (il sinistro, in quanto è un ex comunista), poche chiacchiere con i giornali e regia minuziosa di una macchina anti-Covid che funzionava (e funziona) alla meraviglia. Poi, però, Alessio D’Amato, tra un’ondata e l’altra, a furia di voler essere davanti a tutti sta arrivando alla meta - l’immunità di gregge nel Lazio – affaticato. Un po’ stanchino.