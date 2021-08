La corsa di Luigia Luciani. Dalla radio di Michetti a Calenda

L'invito è arrivato addirittura in diretta radio, durante un'intervista allo stesso Carlo Calenda: ma perché non ti candidi? “È stata una proposta spiazzante, ho dovuto riflettere molto, ma i temi di Azione mi trovano molto vicina e ho accettato”: è nata così la candidatura all'Assemblea capitolina di Luigia Luciani nella lista civica Calenda Sindaco, voce nota del variegato mondo radiofonico romano, che ora punta a un posto da consigliere nel Campidoglio che verrà. Di professione fa la giornalista. Fino al 14 agosto ha condotto il programma pomeridiano “Lavori in corso”, su Radio Radio. Sì, proprio lo stesso pulpito da cui il candidato sindaco di centro destra Enrico Michetti distribuisce sermoni, elettorali e non solo.

