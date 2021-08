Alleanza Pd-M5s. Ultima fermata: Primavalle

In principio poteva essere il primo azzardo politico del neo leader: Giuseppe Conte candidato di M5s e Pd al collegio uninominale di Primavalle per uno scranno a Palazzo Montecitorio, quello lasciato vuoto dall’ex viceministra degli Esteri Emanuela Del Re, nominata alcuni mesi fa rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel. In un colpo solo un grande rientro in scena e una mossa politica capace di suggellare in modo inequivocabile l’alleanza che Conte vuole per il suo nuovo Movimento 5 stelle. Quella con il Pd. Una ficata. Almeno in teoria. Mancava però un dettaglio: i numeri. Nel 2016 a Primavalle il Movimento raggiunse percentuali bulgare. Già due anni dopo, però, alle elezioni politiche del 2018, la grillina Del Re fu eletta per il rotto della cuffia, battendo di soli mille voti il candidato di Forza Italia, Lega e Fd’I Pasquale Calzetta. Oggi il centrodestra è dato per favoritissimo.

