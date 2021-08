Storia del no del M5s ai Giochi. E Raggi disse: "Facciamo a Roma solo le Paralimpiadi?"

Appena eletta sindaca, prima di certificare il suo no in conferenza stampa, Virginia Raggi iniziò, seppur lievemente, a tentennare. Non era abituata alle pressioni. E in una riunione riservata con i vertici del Coni se ne uscì con una domanda rivelatrice: “Ma non si potrebbero fare a Roma solo le Paralimpiadi?”. I presenti aprirono le braccia, strabuzzarono gli occhi e scossero la testa: “No, sindaca: o tutto o niente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE