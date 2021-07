L'altra caccia a Palamara

L’accusa cambia per la quinta volta il capo d’imputazione. Qualcosa non va

La procura di Perugia ha modificato il capo d’imputazione nei confronti di Luca Palamara. Di nuovo. È la quinta volta in un paio di anni. Inizialmente, a maggio del 2019, all’ex presidente dell’Anm venne contestata la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio: secondo i pm Palamara, come membro del Csm, aveva ricevuto 40 mila euro dagli avvocati Giuseppe Calafiore e Piero Amara per ottenere la nomina dell’allora pm di Siracusa Giancarlo Longo a procuratore di Gela (nomina mai avvenuta). Sulla base di quella accusa venne iniettato il trojan nel telefono di Palamara, da cui poi sono state estratte le chat che hanno terremotato il Csm e la magistratura. Ma, dopo poco tempo, questa asserita corruzione svanisce: scompaiono i 40 mila euro, Longo, Amara e Calafiore. Ad aprile 2020, a Palamara vengono contestati viaggi e lavori edili eseguiti a casa di una sua amica e pagati dall’amico imprenditore Fabrizio Centofanti per averlo a disposizione: compare l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione.