Ultimi riti (finiti)

Un uomo e una donna d’altri tempi entrano al Ninfeo di Valle Giulia con una signorilità che qui a Roma in troppi non riescono neanche a immaginare. Sono Edith Bruck e Furio Colombo, “Due vite” esemplari, per citare il romanzo di Emanuele Trevi che ha vinto lo Strega. Al loro tavolo, La Nave di Teseo: Elisabetta Sgarbi, Eugenio Lio e Mario Andreose, très chic con una giacca in lino bianca, pantaloni e cravatta beige con farfalle celesti.

