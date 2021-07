Quel pasticciaccio brutto dello stadio

Lo spettro di una richiesta di risarcimento danni per decine di milioni di euro aleggia sul dissestato comune di Roma e persino sulla indebitata As Roma. È l’ultimo capitolo della vicenda più clamorosa, pasticciata e torbida di questi cinque anni dell’“onesta” amministrazione di Virginia Raggi nella capitale d’Italia: lo stadio di Tor di Valle. Prima osteggiato dai grillini, poi improvvisamente spinto dai grillini e infine precipitato in un vortice giudiziario tra arresti e accuse gravissime di corruzione che hanno coinvolto persone vicine al Movimento 5 stelle e all’amministrazione capitolina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni