Verso lo Strega. Meglio morire Edith?

L’ordine di arrivo della cinquina Strega vede al primo posto “Due vite” di Emanuele Trevi, 256 voti. Al secondo posto, “Il pane perduto” di Edith Bruck, 221 voti e già premiata con lo Strega Giovani (in giuria, studenti tra i 16 e i 18 anni, di 60 scuole superiori in Italia e fuori). Si sentiva il terrore serpeggiare, quando Furio Colombo ha proposto il libro della scrittrice ungherese naturalizzata italiana che in occasione della laurea honoris causa all’Università di Macerata disse “La mia università si chiama Auschwitz”: fu deportata a 13 anni, riuscì a sopravvivere, e dopo un passaggio in Israele ha scelto Roma. Penultimo libro, nel frattempo La nave di Teseo ha pubblicato le poesie “Tempi”.



