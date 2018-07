Buche e champagne

E’ noto a tutti che qui, più che un’emergenza, le buche – ma anche i morti per strada, i parcheggiatori abusivi, i rifiuti e i camion/bar davanti ai monumenti – siano un fenomeno endemico a cui oramai nessuno fa (quasi) più caso. Se arriva uno come Emmanuel Macron, il comune riesce addirittura a presentare “alla mejo” quel percorso stabilito a tavolino e durato meno di 24 ore. Come avrà fatto la Raggi? Avrà forse chiesto aiuto al mago Silvan?

Mentre Nanni Moretti presenta al cinema Sacher il suo festival “Bimbi Belli”, le président, in blu, ton sur ton con la moglie Brigitte, arriva e non si accorge di nulla. Va dal Papa e poi da Conte, ma preferisce la cena da Pierluigi in piazza de’ Ricci. Tra pesce e champagne si perde Francesco Totti ai Parioli, un “evento” per uno abituato a lasciare l’amato Torrino (profonda Roma sud) solo per il Foro Italico. Cena da Ercoli senza Ilary Blasi, ma con amici, figli e un enorme Suv nero che parcheggia in doppia fila, davanti a un cassonetto, ma lui può. Del resto, è o no “il re de Roma”? L’ideale sarebbe fuggire, un po’ come hanno fatto lo stilista Valentino e il socio/amico Giancarlo Giammetti, in crociera a Capri con fidanzati e amici, tra cui Stella McCartney, Gwyneth Paltrow e il produttore Brad Falchuck con cui si sposerà negli Hamptons. Sull’isola, le ragazze vanno pazze per l’Headscarf, la fascia per capelli in seta ideata da Marinella, mago delle cravatte. Nel frattempo, a Tavolara tutto è pronto per il festival del cinema diretto da Piera Detassis: il pr Paride Vitale - che gira per Milano con un maglioncino Alitalia by Alberta Ferretti come la Ferragni – è partito prima, ci spiega, “per sentire se l’acqua è sufficientemente calda” in attesa degli ospiti, tra cui Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Geppi Cucciari, i Manetti Bros e molti altri. E’ uno sporco lavoro, ma… continuate voi.