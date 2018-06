Opening brillanti a Roma

“Organizzo grandi eventi culturali”, dice una donna bionda mentre, ordinati (siamo nella sede dell’Ambasciata Svizzera), ci controllano documenti e accrediti. Il suo nome, Gabriella Carlucci – ex stunt-woman dell’allora fininvestiana “Buona Domenica” ed ex politica – non è in lista, ma lei, “forte sostenitrice delle proprie capacità”, non demorde dimostrando di essere il “più uno” di qualcuno. Dentro la villa con piscina in via Oriani, ai Parioli, con l’ambasciatore Giancarlo Kessler si brinda al 71 esimo Festival di Locarno, al via dal primo agosto con un omaggio speciale ai fratelli Taviani.

Sulla Nomentana, brindisi ingessato per l’inaugurazione di Villa Blanc, neo sede della Luiss Business School. Una targa è per Carlo Azeglio Ciampi, “che amava la legalità e la cultura”, ricorda Paola Severino tra gli applausi di Emma Marcegaglia, il rettore Andrea Prencipe e tanti studenti che potranno studiare tra i 36.000 metri quadri del parco. Al Charity Gala per Anlaids, a Palazzo Doria Pamphilij, tra Alessandro Preziosi e il principe padrone di casa Jonathan, spunta anche Salvini, ma scappa prima del secondo.

A Palazzo Barberini, già sede del progetto “Se fossi Arte” rivolto a ragazzi in difficoltà, Alberto Berengo Gardin, figlio del fotografo Gianni, visita la mostra “Eco e Narciso” e ne apprezza il catalogo Electa. Serata impeccabile a casa di Riccardo Chiaberge e Caterina Bonvicini per il nuovo romanzo di lei, “Fancy Red” (Mondadori) e di Rossella Milone, “Cattiva” (Einaudi), con Paolo Mauri, Teresa Ciabatti, Alberto Garlini e sua moglie Laura, pronti per il Premio Hemingway, al via da oggi con Annie Ernaux. Originale il cadeau a fine serata: un diamante fancy pink in plastica che un’invitata scambia per una caramella, ma – a differenza della protagonista del noir della Bonvicini, ricco di mistero e di desiderio indomabile – viene avvisata e salvata giusto in tempo.