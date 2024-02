E' più facile curare l'ignoranza che il masochismo

Immagino il Corano nella penisola, fra Brennero e Lampedusa milioni di persone che credono nella Sura della Conversione

“Immagina il Corano nella radio” canta un cantante italo-tunisino. Io che sono uno scrittore italo-italiano il Corano l’ho letto e dunque me lo immagino facilmente. Mi immagino ad esempio di ascoltare un giorno, in qualche programma, la Sura della Conversione: “Uccidete gli idolatri ovunque li troviate, prendeteli, circondateli, appostateli ovunque in imboscate”. Fateci caso, sembra l’inno del 7 Ottobre 2023... Quando il cantante italo-tunisino finanzia un traghetto Libia-Sicilia e poi fa dire a Fabio Fazio “Stop ai respingimenti” io immagino, anche in questo caso senza difficoltà alcuna, che in Italia entrino sempre più numerosi i credenti nel Corano. Immagino il Corano nella penisola. Immagino fra Brennero e Lampedusa milioni di persone che credono nella sura già citata ma sempre da ricordare: “Uccidete gli idolatri ovunque li troviate...”. Immagino che gli spettatori di Fazio non lo sappiano di essere loro gli idolatri. O almeno lo spero, essendo l’ignoranza, per quanto crassa, meglio curabile del masochismo.