Con Trump o con Biden? Conte da Fazio si avvale della facoltà di non rispondere

Non c'è verso: Il presidente del M5s, ospite di Che tempo che fa sul Nove, non ha nessuna intenzione di scegliere tra i due leader americani. "Non ha senso fare il tifo per uno o per l'altro"

Persino Fabio Fazio, che di solito è l'accondiscendenza fatta conduttore, a un certo punto si irrita. Insomma, caro Giuseppi, ma tra Trump o Biden chi scegli? Niente, non c'è verso: il presidente del M5s, ospite di Che tempo che fa sul Nove, non ha nessuna intenzione di parteggiare per l'attuale inquilino della Casa Bianca o per l'ex presidente americano. L'uno o l'altro sono sullo stesso piano, "Io faccio l’interesse dell’Italia. Con Trump ho cercato di coltivare un rapporto per tutelare l’interesse nazionale e per poter dialogare – lo dico anche immodestamente ma non dobbiamo essere modesti dall’Italia – da pari a pari. Quello che io chiedo anche ai governanti che abbiamo adesso è di poter, nel quadro di un’alleanza, parlare in modo franco. Questo vale per Biden, Trump o chiunque sarà. La postura dipende ovviamente da come tu vivi il contesto. Se tu pensi di doverti accreditare a livello internazionale, vai lì molto modestamente".

Questo è chiaro, interviene Fazio, ma "Giuseppe Conte preferisce Biden o Trump? Non mi può dire che siano la stessa cosa...".

"Hanno due approcci diversi", ribatte il leader grillino, "uno potrebbe essere più vicino all'area progressista ma sulla guerra le posizioni si invertono, non ha senso fare il tifo per uno o per l'altro". Così il fu Avvocato del Popolo, si avvale della facoltà di non rispondere. L'anchorman, che non nega di simpatizzare per Biden, insiste: non si schiera anche dopo l’assalto a Capital Hill? "Da quella pagina nera per la democrazia americana io ho preso le distanze. Lasciamo che i giudici facciano i loro accertamenti, le loro sentenze". Mancava solo la frase di rito: "Ho grande fiducia nella magistratura".