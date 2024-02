Se fossi qualcun altro... a Sanremo

A ognuno la propria canzone del Festival. Ce n'è per tutti, o quasi

Se fossi un latitante mi piacerebbe la canzone di Geolier. Se fossi uno statale meridionale mi piacerebbe Fiorello. Se fossi di sinistra, del Partito Chiagni&Fotti, mi piacerebbe la lagna della cantante grassa, la lagna della cantante odiata… Se fossi un ragazzo, o una ragazza, mi piacerebbe la canzone dei Kolors. Se mi piacesse ballare mi piacerebbe la canzone dei Bnkr 44. Se mi piacessero gli uomini mi piacerebbero i Santi Francesi, se mi piacessero le donne mi piacerebbe Rose Villain. Se mi piacesse il pesce, il sushi, il merluzzo bollito, mi piacerebbe la canzone di Annalisa. Se mi piacesse la carne, le braciole, gli involtini di capocollo, mi piacerebbe la canzone di Emma. Se fossi Camillo, come sono e fui, non me ne piacerebbe nessuna.